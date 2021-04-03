Son dakika: Galatasaray - Nesibe Aydın maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kadın Basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncuda daha sonuçların pozitif çıktığı bildirildi.



Bu sonuçlarla takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 7'ye çıktığı aktarılarak, "Türkiye Basketbol Federasyonunun 'Basketbola Ger Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesiba Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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