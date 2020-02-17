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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray, Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktı!

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Son Dakika | Galatasaray, Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktı!

Galatasaray, genç futbolcusu Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 17 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bir resmi maçta forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçmişti.

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