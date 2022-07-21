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Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ayrılığını açıkladı!

#Transfer#Galatasaray#Mostafa Mohamed
Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamedin ayrılığını açıkladı

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralandığını KAP'a bildirdi

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Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandığını açıkladı.

İşte KAP'a yapılan duyuru;

Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

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