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Son dakika: Galatasaray, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in fiyatını belirledi! Alt sınır 10 milyon Euro | Transfer haberi

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer
Son dakika: Galatasaray, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in fiyatını belirledi Alt sınır 10 milyon Euro | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

Galatasaray, Fransız kulüplerinin istediği Mısırlı golcünün fiyatını belirledi. Mostafa Mohamed’in yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde daha iyi performans sergileyeceğine inanan sarı kırmızılı yönetim, istediği düzeyde teklif gelmezse golcü futbolcuyu bırakmayacak. Mısırlı yıldızın en ciddi talibi, Fransız ekibi Toulouse.

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Yeni sezon öncesinde Diagne ile vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray’da takımın diğer bir golcüsü Mostafa Mohamed’e Fransız kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

TOULOUSE’UN İLGİSİ SÜRÜYOR 

10 Temmuz’a kadar Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödeyip oyuncunun bonservis problemini de ortadan kaldıracak olan sarı kırmızılılar, Mısırlı futbolcu konusunda, Avrupa’dan gelecek tekliflere göre hareket edecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mostafa Mohamed’in, Galatasaray’da daha iyi performans sergileyip olumlu işlere imza atacağına inanan sarı kırmızılılar, istedikleri düzeyde teklif gelmezse golcü futbolcuyu bırakmayacak.

Özellikle Toulouse’un 2 aydır kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki için Galatasaray, 10 milyon Euro’nun altında bir rakama masaya oturmayı düşünmüyor.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer

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