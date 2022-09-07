Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray, Milot Rashica'nın transferini bitirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Milot Rashica
Son Dakika: Galatasaray, Milot Rashicanın transferini bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 18:17

Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Norwich City’den Milot Rashica’yı bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.

Norwich City’nin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği oyuncunun yarın sabah saatlerinde İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan Yusuf Demir sürprizi Anlaşma sağlandıGalatasaray'dan Yusuf Demir sürprizi! Anlaşma sağlandıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Milot Rashica

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom