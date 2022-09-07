Son Dakika: Galatasaray, Milot Rashica'nın transferini bitirdi!

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Galatasaray, Norwich City’den Milot Rashica’yı bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladı.



Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.



Norwich City’nin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği oyuncunun yarın sabah saatlerinde İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.