Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi’ye bu akşam kavuşuyor! Transferin ilk krizi patlak verdi... Wanda Nara son anda bildirdi, ortalık karıştı...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın PSG’den 1 yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte bu akşam İstanbul’a gelecek.

Geçtiğimiz hafta Miami’de ailece tatil yapan Arjantinli yıldız, hafta başında Paris’e geçti. Dünyaca ünlü futbolcu, son prosedürlerin halledilmesinin ardından Galatasaray’ın göndereceği özel uçakla İstanbul’a iniş yapacak.

Galatasaray, PSG’den bedelsiz olarak kiralayacağı Icardi’nin maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını ödeyecek.

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PAYLAŞIMLAR TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Arjantinli oyuncu, kendi hesabından yaptığı paylaşımda geri sayımda olan bir saat ve vücudunda yer alan aslan dövmesinin ön planda olduğu bir fotoğrafa yer verdi. Wanda Nara ise kolündeki aslan dövmesini paylaştı.

WANDA NARA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir programa verdiği kısa röportajda Türkiye hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşamak istediğini vurgulayan Wanda Nara, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke." ifadelerini kullandı.

Eşi için başka tekliflerin de masada olduğunun altını çizen güzel isim, "Amerika transfer opsiyonlarımızdan biri. İspanya'dan da teklifler geldi. Bu transfer döneminde ya da sonrasında gerçekleşebilir. Icardi'nin PSG ile iki yıllık sözleşmesi daha var ve bu konuda oldukça sakin." şeklinde konuştu.

TRANSFER KRİZ YARATTI

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a muhtemel transferi, Arjantin'de kriz yarattı. Yıldız futbolcunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Arjantin'de jüri olarak yer alacağı "La Mascara" isimli programın çekimleri yarıda kaldı.

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Türkiye'de bir dönem yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli formatın uyarlaması olan yarışma programı, Wanda Nara'nın Türkiye'ye taşınacağını son anda bildirmesinin ardından sıkıntılı bir sürece girdi.

Natalia Oreiro'nun sunuculuğunu üstleneceği program, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren seyirciyle buluşacak. Ancak Wanda Nara, kanal yönetimiyle sözleşme imzalamasına rağmen Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi sebebiyle jüri üyeliğinden çıktı.

"ORTALIK ÇOK GERGİN"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arjantinli gazeteci Pia Shaw, "Evet iddiaları doğrulattım. Wanda Nara, yarışmanın jüri üyeliğinde yer almayacağını bugün yapımcıya bildirmiş. Ortalık çok gergin." dedi.

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Bir başka Arjantinli gazeteci Fernanda Iglesias ise "Yarın programın lansmanı vardı ve tüm gazeteciler davet edildi. Ancak Wanda Nara orada olamayacak. Bu durum yapımcıları ve kanal yönetimini çok sinirlendirdi." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA KENDİSİNİ SAVUNDU

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Wanda Nara ise "Hiçbir çekimi kaçırmadım. Yarın lansmanda olmayacağım çünkü öncelikli bir işim var. Daha önce kanal yönetimi ve yapımcı şirketle konuştuğumuz bir konu bu." diyerek kendisini savundu.

Çekimlerin kalan bölümüne katılacağını ve yerine kimsenin geçmeyeceğini söyleyen Wanda Nara, "Benim yerime kimse geçmeyecek. Her şey anlaşıldığı ve eskisi gibi devam edecek. Yapımın kalitesi inanılmaz. Her bir bölümde ne kadar eğlendiğimi size anlatamam." dedi.

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Wanda Nara'nın Pazar günü İstanbul'dan Arjantin'e dönerek Pazartesi gününden itibaren çekimlere katılacağı kaydedildi.