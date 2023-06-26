Son dakika: Galatasaray, Mauro İcardi için son teklifini iletti! 25 milyonluk teklife rağmen...

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Sezonun tamamlanmasının ardından ülkesine dönen Mauro İcardi hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocukları ile yorgunluk atarken Galatasaray’da yönetimden teknik ekibe, taraftarlardan camiaya kadar herkes Arjantinli yıldız futbolcunun yapacağı tercihe kilitlenmiş durumda. Sarı kırmızılılarda gerek başkan Dursun Özbek gerekse de Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hemen hemen her fırsatta yıldız golcü için şartları sonuna kadar zorlarken Mauro İcardi’nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

SPONSORLAR DEVREYE GİRDİ

Peki görüşmelerde son durum ne? İşte İcardi gerçekleri: Mauro İcardi bonservisini elinde bulunduran PSG’den yıllık 8.7 milyon Euro kazanıyor. bu oyuncuyu takımda tutmak için fedakârlığa hazır olan Galatasaray ise bir kısmı sponsorluklardan karşılanmak şartı ile 7.5 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Futbolda tüm dinamikleri alt üst eden Suudi Arabistan’ın İcardi için de devreye girip yıllık 25 milyon Euro önermesi sarı kırmızılılar için durumu oldukça zorlaştırdı.

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NARA’DAN FİYAT ARTIRMA TAKTİĞİ

Wanda Nara’nın “Galatasaray ile görüşmeden bir karar vermemiz mümkün değil” sözleri oldukça olumlu karşılandı. Avrupa’da kazandığı ücrete yakın bir maaş vermesi de Galatasaray’ın elini kuvvetlendirirken Nara’nın rakamı biraz artırmak için strateji uyguladığı yorumları yapıldı.