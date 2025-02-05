×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika.. Galatasaray, Mario Lemina transferini resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lemina#Transfer
Son dakika.. Galatasaray, Mario Lemina transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:17

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina için kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Gözden KaçmasınTransferde sürpriz gelişme Cengiz Ünder, Avrupada 5 büyük ligden birine gidecek derken ters köşe...Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder, Avrupa'da 5 büyük ligden birine gidecek derken ters köşe...Haberi görüntüle

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Tecrübeli futbolcu, bugün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

LEMINA'NIN RAKAMLARI

Galatasaray formasını 2019-2020 sezonunda da giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lemina#Transfer

BAKMADAN GEÇME!