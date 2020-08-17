Son dakika | Galatasaray, Mario Lemina transferini bu hafta açıklayabilir

Spor Arena - Ali Naci Küçük - Galatasaray'da Mario Lemina'nın transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'da geçiren Lemina, İstanbul'dan ayrılmadı.

FATİH TERİM BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.

İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray'da Lemina transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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