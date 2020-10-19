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Haber Giriş: 19.10.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Marcao'nun yerine yeni stoperini buldu: Luis Abram

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Son Dakika | Galatasaray, Marcao'nun yerine yeni stoperini buldu: Luis Abram
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Marcao’yu devre arasında ya da sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini Luis Abram olarak belirledi.

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini buldu. Sarı-Kırmızılılar, Marcao ile yolları ayırması durumunda rotasını hemen Arjantin'e çevirecek.

Yönetim scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı gözüne kestirmiş durumda. Teknik heyet de Perulu stoperi izledi ve onay verdi.

BEDAVAYA GELEBİLİR

Üstelık 24 yaşındaki Abram'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yani Cimbom, Marcao'dan iyi bir gelir elde edip yerini bedavaya doldurabilir.

MARCAO GİBİ SOL AYAKLI

Marcao gibi sol ayaklı olan Abram 1.80 boyunda. 20 kez Peru formasını giyen genç yıldız 1 gol attı. Abram'ın piyasa değeri 7 milyon Euro.
Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan Marcao başka Roma olmak üzere birçok takımın listesinde yer alıyor. (Takvim)

Son Dakika | Galatasaray, Marcaonun yerine yeni stoperini buldu: Luis Abram

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