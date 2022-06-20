Son dakika: Galatasaray, Marcao'nun yerine Jason Denayer'i alacak! Oyuncudan indirim bekleniyor... | Transfer haberi

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İstanbul’da bulunan Belçikalı defans oyuncusuyla dün Sportif Direktör Cenk Ergün bir araya geldi ve futbolcunun yıllık maliyeti üzerinden bir görüşme gerçekleştirildi.

3. DÖNEMi OLACAK

Sarı kırmızılı idareci hafta içinde 26 yaşındaki savunmacının menajeriyle masaya oturarak transferi bitirmeye çalışacak. Galatasaray, ayrılık kararı alan Marcao’yu 15 milyon Euro’nun üzerinde bir rakama satıp, bonservisi elinde olan Denayer’i transfer edecek.

Denayer daha önce 2 farklı dönemde Galatasaray formasını giydi ve çıktığı 50 karşılaşmada 4 asistin altına imza attı. Denayer, sonrasında 10 milyon Euro’ya Lyon’a transfer oldu.