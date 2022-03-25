Son dakika: Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini belirledi

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Bir yandan mali kongreye hazırlanan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, diğer taraftan Luis Campos ve Pasquale Sensibile ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marcao için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi.

Fanatik'in haberine göre Sarı-Kırmızılı yönetimin Marcao'nun menajeriyle de görüşerek, "Kapıyı 25 milyon Euro'dan açarız" dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Sensibile'nin, Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos ise başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak.

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Alternatif liste hazırlandı

Diğer taraftan olası bir Marcao satışına karşı Sambacı'nın yerini kısa sürede doldurmak üzere bir stoper havuzu oluşturulduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda aralarında yerli oyuncuların da olduğu, genç ve gelecek vadeden birçok savunmacıyla görüşmeler yapılacağı öğrenildi.