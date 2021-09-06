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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray, Malili Aliou Dieng için teklifini yaptı - Transfer haberleri

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Son Dakika: Galatasaray, Malili Aliou Dieng için teklifini yaptı - Transfer haberleri

Yeni sezonda kadrosuna 10 futbolcu katan Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Kadrosunu 10 transferle güçlendiren Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon Euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

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Dieng için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden El Ehli’ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı.

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Son Dakika: Galatasaray, Malili Aliou Dieng için teklifini yaptı - Transfer haberleri

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