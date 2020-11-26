Son Dakika | Galatasaray maçında kırmızı kart gören Muğdat Çelik'e ceza yolda...

Galatasaray maçında Muğdat Çelik'in kasıtlı kart gördüğü iddialarına katılmayan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Kayserisporumuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir. Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır" dedi.