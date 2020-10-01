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Haber GiriÅŸ: 01.10.2020 - 23:53 | Son GÃ¼ncelleme:

Son Dakika | Galatasaray maçÄ± sonrasÄ± Rangers'tan olay paylaÅŸÄ±m!

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Son Dakika | Galatasaray maçÄ± sonrasÄ± Rangers'tan olay paylaÅŸÄ±m!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'Ä± 2-1 maÄŸlup eden ve Avrupa'dan eleyen Rangers, maÃ§ sonu yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla geceye damga vurdu.

30 EylÃ¼l'de bir Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n 'Geliyoruz' notuyla aslan paylaÅŸÄ±mÄ± gÃ¶ndermesini alÄ±ntÄ±layan Rangers Twitter hesabÄ±, oyuncak aslan postu giymiÅŸ bir kedi fotoÄŸrafÄ±yla taraftara cevap verdi.

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Son Dakika | Galatasaray maÃ§Ä± sonrasÄ± Rangerstan olay paylaÅŸÄ±m

Son Dakika | Galatasaray maÃ§Ä± sonrasÄ± Rangerstan olay paylaÅŸÄ±m

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