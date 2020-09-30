Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Rangers'tan Falcao açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers - Galatasaray maçı öncesi İskoçya temilsicisinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rangers'ın defans oyuncusu Filip Helander, kritik maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

'FALCAO GİBİ FORVETLERE KARŞI...'

Helander, ''Sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Taraftarımızın olmaması tabii üzücü bir durum ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Falcao gibi kaliteli forvetlere karşı oynamak her zaman iyidir.'' sözlerini kullandı.

'GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ, TARİHİ VAR'

İsveçli futbolcu, ayrıca ''Avrupa'da Galatasaray'da olduğu gibi iyi oyunculara karşı oynuyorsanız maç boyunca savunmada dikkatli olmanız gerekiyor. Maçta hata yapma lüksümüz yok. Galatasaray çok güçlü bir takım ve Avrupa'da güçlü bir tarihi var. Bize göre daha avantajlılar ama biz de turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.'' dedi.

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