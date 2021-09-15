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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray maçı öncesi Lazio'da Vedat Muriqi sürprizi! Sarri kararını verdi
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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray maçı öncesi Lazio'da Vedat Muriqi sürprizi! Sarri kararını verdi

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Son dakika haberi... Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında karşı karşıya gelecek Lazio'da teknik direktör Mauricio Sarri, Kosovalı golcü Vedat Muriqi kararını verdi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a karşı Muriqi'e sezonun ilk şansını verecek.

Spor Arena Dış Haber - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Lazio'da teknik direktör Mauricio Sarri, kadroda rotasyon yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, Milan'a karşı alınan 2-0'lık yenilgisi sonrası Galatasaray'a karşı kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sarri'nin, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i İstanbul'da ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

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Vedat Muriqi'in Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı ve gol attığı vurgulanan haberde, Kosovalı golcünün gelen bu şansı iyi değerlendirmek istediği ve Sarri'nin güvenini kazanmak için ekstra çaba göstereceği belirtildi.

Sarri'nin Immobile yerine Vedat Muriqi'e, Felipe Anderson ya da Pedro'nun yerine de Caicedo'yu ilk 11'e monte edeceği kaydedildi.

Bu sezon 3 maçta forma giyebilen ve gol kaydedemeyen Kosovalı golcü, sadece 23 dakika sahada kalabildi.

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