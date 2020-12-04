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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da 4 koronavirüs vakası!
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Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da 4 koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da 4 koronavirüs vakası!
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Süper Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray maçı öncesi yapılan testler sonucu 3 futbolcu ve bir personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır.

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Hataysporda 4 koronavirüs vakası

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