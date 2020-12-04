Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da 4 koronavirüs vakası!

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır.