Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da 4 koronavirüs vakası!
Süper Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray maçı öncesi yapılan testler sonucu 3 futbolcu ve bir personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır.
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