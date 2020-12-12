Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'te çifte kırmızı kart!
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'da Badou Ndiaye ve Sabo, kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Hatayspor maçında Fatih Karagümrük'te Babou Ndiaye 84. dakikada oyundan çıkarken ve 90. dakikada kulübede sarı kart gördü ve kırmızı kartla soyunma odasına gitti. Öte yandan yine konuk ekipte Sabo da çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu iki oyuncu 13. haftada oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
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