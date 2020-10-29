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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde bir pozitif vaka daha!
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Haber Giriş: 29.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde bir pozitif vaka daha!

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Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde bir pozitif vaka daha!
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan ve önceki testlerde 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Ankaragücü'nde bir personelin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır.

Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Ankaragücünde bir pozitif vaka daha

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