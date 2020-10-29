Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde bir pozitif vaka daha!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan ve önceki testlerde 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Ankaragücü'nde bir personelin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.
Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır.
Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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