Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Alanyaspor'a Efecan Karaca'dan kötü haber
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Alanyaspor'a Efecan Karaca'dan kötü haber geldi...
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Akdeniz ekibine, zorlu mücadele öncesinde kötü haber geldi. Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın alt adalesinde ödem tespit edildi. A Milli Takım'dan sakat dönen Efecan Karaca, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşma öncesinde Alanyaspor 10 puanda, Galatasaray ise 7 puanda bulunuyor.
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