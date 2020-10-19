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Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Alanyaspor'a Efecan Karaca'dan kötü haber

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Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Alanyaspor'a Efecan Karaca'dan kötü haber
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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Alanyaspor'a Efecan Karaca'dan kötü haber geldi...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Akdeniz ekibine, zorlu mücadele öncesinde kötü haber geldi. Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın alt adalesinde ödem tespit edildi. A Milli Takım'dan sakat dönen Efecan Karaca, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesinde Alanyaspor 10 puanda, Galatasaray ise 7 puanda bulunuyor.

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Alanyaspora Efecan Karacadan kötü haber

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