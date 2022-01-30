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Son dakika: Galatasaray Luyindama'nın transferini TFF'ye bildirdi! Belçika, Portekiz derken Suudi Arabistan’a transfer oldu

#Transfer#Christian Luyindama#Galatasaray
Son dakika: Galatasaray Luyindamanın transferini TFFye bildirdi Belçika, Portekiz derken Suudi Arabistan’a transfer oldu

Belçika’dan Antwerp ve Portekiz’den Porto’nun istediği Christian Luyindama, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan’a transfer oldu. Galatasaray, transferi TFF'ye bildirdi

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Galatasaray’ın bir süredir göndermeye çalıştığı Demokratik Kongolu stoper, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’da kiralık olarak forma giyecek.

Sarı kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki Luyindama için kiralama bedeli almayacak ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılaşacak.

Suudi Arabistan kulübü, sezon sonunda isterse 3 milyon Euro ödeyip futbolcunun bonservisini satın alabilecek.

Galatasaray’ın 31 Ocak 2019’da Standard Liege’den 8 milyon Euro’ya transfer ettiği Luyindama, sarı kırmızılı formayla 79 maça çıkarken, 5 gol attı, 2 de asist yaptı.

Luyindama'nın ismi, Galatasaray'ın TFF'deki kadrosundan çıkarıldı ve sisteme 'Suudi Arabistan'a transfer' olarak girildi.

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#Transfer#Christian Luyindama#Galatasaray

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