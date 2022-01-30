Son dakika: Galatasaray Luyindama'nın ayrılığını açıkladı! Belçika, Portekiz derken Suudi Arabistan’a transfer oldu

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Galatasaray’ın bir süredir göndermeye çalıştığı Demokratik Kongolu stoper, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’da kiralık olarak forma giyecek.

Sarı kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki Luyindama için kiralama bedeli almayacak ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılaşacak.

Suudi Arabistan kulübü, sezon sonunda isterse 3 milyon Euro ödeyip futbolcunun bonservisini satın alabilecek.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüp, Luyindama'nın Al Taawon takımına kiralandığını resmi olarak duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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TFF'YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray’ın 31 Ocak 2019’da Standard Liege’den 8 milyon Euro’ya transfer ettiği Luyindama, sarı kırmızılı formayla 79 maça çıkarken, 5 gol attı, 2 de asist yaptı.

Luyindama'nın ismi, Galatasaray'ın TFF'deki kadrosundan çıkarıldı ve sisteme 'Suudi Arabistan'a transfer' olarak girildi.