Son dakika: Galatasaray, Lucas Torreira transferinde mutlu sona yakın! 48 saat içinde İstanbul'a gelebilir...

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Galatasaray, Arsenal’in Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira konusunda mutlu sona çok yaklaştı.

Bir süredir yıldız ön liberoyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, yapılan görüşmeler neticesinde transferde sona geldi.

Galatasaray'la ilk görüşmede bonservis pazarlığını 15 milyon Euro'dan açan İngilizler, 6 milyon Euro'ya kadar geriledi.

Uruguaylı oyuncuyla yıllık 2 milyon 750 bin Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, bu akşam Milano'da bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Son görüşmede bir pürüz çıkmazsa Lucas Torreira 48 saat içinde İstanbul'a resmi sözleşmeye imza atmak için gelecek.

YÖNETiM DOĞRULADI

Galatasaray yönetimi ise Torreira için temasları doğrularken maliyeti düşürmek için son pazarlıklar devam ediyor.

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28 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2018 yılında İtalya Serie A ekibi Sampdoria'dan Arsenal'e 28 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı yıldız, geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak tamamladı.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

2014’te geldiği İtalya’da 2018’de yine başka bir Serie A ekibi olan Sampdoria’dan Arsenal’e Transfer olan Uruguaylı futbolcu geçen sezon Fiorentina ile 35 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı.