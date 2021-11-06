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Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

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Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası Kural hatası var mı Maç tekrar edilecek mi

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı konuk ettiği ve 1-1 sona eren mücadelenin son anlarında İsviçreli hakem Sandro Scharer'in rakip oyuncuya iki sarı kart gösterip kırmızı kart göstermemesi 'kural hatası' tartışmalarını başlattı.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Perşembe akşamı Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk etmişti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ermiş, Galatasaray grubundaki liderliğine devam etmişti.

Maçın uzatma dakikalarında Lokomotiv Moskovalı Dmitry Zhivoglyadov'un iki sarı kart gördüğü ancak kırmızı kart görmediği ortaya çıktı. İsviçreli hakem Sandro Scharer kural hatası mı yaptı? Galatasaray maçın tekrarı için başvuracak mı? İşte yaşananlar...

1. SARI KART (DAKİKA 90+1)

Maçın 90+1. dakikasında orta sahada topla iyi bir şekilde dönen Kerem Aktürkoğlu'nu, 2 numaralı forma giyen Dmitry Zhivoglyadov arkadan çekerek yere indiriyor. Oyunu durduran İsviçreli hakem Scharer, o noktaya gelirken sarı kartını çıkarıp net bir şekilde Rus futbolcuya gösteriyor.

*Faul pozisyonu ve hakemin Zhivoglyadov'a sarı kartı 'net' bir şekilde göstermesi (Exxen)

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Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası Kural hatası var mı Maç tekrar edilecek mi

ORTAM GERİLİYOR

Galatasaray'ın faulden doğan serbest vuruşu bir an önce kullanmak istemesini istemeyen rakip futbolcular, topu vermeyince iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanıyor. Hakem Scharer, uzaktan izlediği gerginliğin yatışmasının ardından saı kart göstermek için üç futbolcuytu yanına çağırıyor.

2. SARI KART (DAKİKA 90+3)

İsviçreli düdük Sandro Scharer, gerginlik sonrasında Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov'u yanına çağırıyor. Hakem sırasıyla Diagne, Borinov ve ısrarla hakemin yanına gitmemeye çalışan Zhivoglyadov'a sarı kart gösteriyor. Zhivoglyadov, bu kart sonrası şaşkınlığa uğruyor, sağına soluna bakarak görev yerine gidiyor ve maç kaldığı yerden başlayıp, kısa bir süre sonra da sona eriyor.

*Gerginlik sonrası hakemin Zhivoglyadov'a ikinci kez sarı kart göstermesi (Exxen)

Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası Kural hatası var mı Maç tekrar edilecek mi

UEFA'NIN MAÇ RAPORUNDA TEK SARI KART YAZIYOR

İsviçreli hakemin Zhivoglyadov'a net bir şekilde iki sarı kart çıkardığıın görülmesine rağmen UEFA'nin internet sitesinde yer alan maç raporunda Rus futbolcunun yalnızca tek sarı kart gördüğü, bunu da 90+3'te gördüğü yazmakta.

Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası Kural hatası var mı Maç tekrar edilecek mi

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KURAL HATASI VAR MI? GALATASARAY MAÇ TEKRARI İÇİN BAŞVURACAK MI?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Rus futbolcu Zhivoglyadov'a iki sarı kart çıkarıp kırmızı kart göstermemesi sonrası sosyal medyada maçın tekrar edilmesi yönünde yorumlar yapıldı.

Galatasaray'ın konuyla ilgili UEFA'ya başvurup başvurmayacağı henüz bilinmiyor.

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