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Son dakika: Galatasaray Leo Dubois transferini bitirdi! Maliyeti...

#Transfer#Galatasaray#Leo Dubois
Son dakika: Galatasaray Leo Dubois transferini bitirdi Maliyeti...

Galatasaray, Lyon’un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray’da transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir süredir görüştüğü Dubois ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Lyon ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek için 2.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Fransız oyuncunun yarın İstanbul’a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Fransız sağ bekin Galatasaray’dan yılda 1.8 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.

13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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SEFEROVIC BU AKŞAM GELİYOR

Öte yandan Sarı-kırmızılı takımın yeni forveti Haris Seferovic, bu akşam 20:30'da İstanbul'a gelecek. Benfica ile kiralık anlaşma sağlayan Galatasaray, anlaşmaya göre Bosna Hersekli golcünün 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon Euro ödeyerek bonservisini alacak.

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GRILLITSCH DE YOLDA

Florian Grillitsch ile de anlaşmaya varan Galatasaray üç transferi de yakın zamanda açıklayacak.

Kariyerinden Hoffenheim ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giyen Florian Grillitsch'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

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#Transfer#Galatasaray#Leo Dubois

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