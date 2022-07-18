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Son dakika: Galatasaray; Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferlerini açıklamaya hazırlanıyor

#Galatasaray#Transfer#Futbol
Son dakika: Galatasaray; Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferlerini açıklamaya hazırlanıyor
Ali Naci Küçük

Kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sağ bek, ortaya saha ve hücum bölgesine birer takviye yapmaya hazırlanıyor.

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Savunma, orta saha ve hücum için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferlerinde anlaşma sağladı.

15 MAÇ OYNARSA SATIN ALINACAK

Benfica’dan Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’i satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı kırmızılılar, Leo Dubois ve Florian Grillitsch'in ise bonservislerini alacak.

Anlaşmaya göre Seferovic, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.

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DUBOİS İÇİN FRANSIZ EKİBİYLE ANLAŞILDI

Fransız ekibiyle Leo Dubois için her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.

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13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Bonservisi elinde Florian Grillitsc için ücret ödemeyecek olan sarı kırmızılılar, Avusturyalı orta saha oyuncusuyla yakın zamanda sözleşme imzalayacak.

Kariyerinden Hoffenheim ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giyen Florian Grillitsch'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Üç oyuncuyu birden kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, en  geç çarşambaya kadar üç oyuncu için de KAP bildirimi yapacak.

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#Galatasaray#Transfer#Futbol

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