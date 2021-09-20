Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçındaki hata sonrası Strakosha'ya sevgi seli! Gözyaşlarını tutamadı...

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Spor Arena Dış Haber - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Lazio'da yaptığı hatayla maça damga vuran kaleci Strakosha'ya taraftarlardan destek geldi.

İstanbul'da oynanan maçta Lazzari'nin ters vuruşunda topu kontrol etmek isterken hata yapan ve topun ağlarla buluşmasına neden olan Strakosha, pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşamıştı.

Avrupa Ligi sonrası Serie A'da Cagliari'yi konuk eden Lazio'da taraftarlar, 26 yaşındaki kaleciye sahip çıktı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda Dante'nin İlahi Komedyası'ndan altın yaparak bir pankart açan taraftarlar, "Onları umursama, sadece önüne bak ve devam et" mesajını yazdı.

Pankart sonrası Strakosha gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları başarılı kaleciyi teselli etti.