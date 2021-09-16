Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçında hakem Matej Jug'a büyük tepki! Taraftar ve Terim çileden çıktı

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Lazio'yu ağırlarken, karşılaşmaya Sloven hakem Matej Jug damga vurdu.

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de Lazio'ya karşı kadroda 2 değişikliğe gitti.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Luyindama ile Emre Kılınç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu futbolcuların yerine Marcao ile Taylan Antalyalı'ya görev verdi.

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HAKEMDEN TEPKİ ÇEKEN KARARLAR

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan mücadelede Sloven hakem Matej Jug, verdiği ve vermediği kararlarla taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Cicaldau'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenmek isteyen Halil Dervişoğlu rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda oyunu devam ettirdi ve Galatasaray cephesi büyük tepki gösterdi.

18. dakikada ise Lazio tehlikeli geldi. Bir anda savunma arkasına sarkan Immobile son çizgiden pasını çıkardı. Luis Alberto'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı ancak pozisyon noktalanınca ilk pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, ofsayt kararının geç verilmesi nedeniyle hakeme tepkilerini gösterdi.

TERİM DE ÇİLEDEN ÇIKTI

Maçın 26. dakikasında sol kanattan gelişen atakta bu kez Cicaldau ceza sahasına girmek üzereyken Leiva'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Matej Jug bir kez daha devam kararı verince Galatasaray cephesinden tepkiler iyice yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de tepkisini 4. hakeme gösterdi ancak karar değişmedi.

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İKİNCİ SARI KARTI VERMEYİNCE TEPKİLER ZİRVE YAPTI

53. dakikada Galatasaray'da Marcao, Akpa Akpro'nun müdahalesiyle yerde kalıp sakatlık geçirdi.

Sarı kartı bulunan oyuncuya hakem Matej Jug ikinci sarı kartı çıkarmayınca tribünlerdeki tepkiler zirveye çıktı.

Lazio Teknik Direktörü Mauricio Sarri de Akpro'nun kırmızı kart görme ihtimaline karşın başarılı orta sahayı oyundan aldı ve yerine Milinkovic-Savic'i oyuna soktu.