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GeriFutbol Son Dakika... Galatasaray, Kurzawa'nın transferi için PSG'nin kapısını çaldı!
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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Galatasaray, Kurzawa'nın transferi için PSG'nin kapısını çaldı!

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Son Dakika... Galatasaray, Kurzawa'nın transferi için PSG'nin kapısını çaldı!

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz Layvin Kurzawa gelişmesi yaşandı

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Layvin Kurzawa için devreye girdi.

Sarı kırmızılılar, Pochettino’nun göreve gelmesinin ardından PSG’de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Fransız kulübü ile görüştü.

Galatasaray, PSG’de gözden düşen ancak bu ekiple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kurzawa’yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.

28 yaşındaki Kurzawa, geçen sezon 27 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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