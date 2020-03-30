MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay taburcu oldu!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay taburcu oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika: Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay taburcu oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay taburcu oldu!
Abone Olgoogle-news

Corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu Twitter'dan paylaşırken şu sözleri kullandı;

Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Galatasaray’da iyi haberler arka arkaya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in ardından başkan yardımcısı Yusuf Günay da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yusuf Günay, Fatih Terim’in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından 24 Mart’ta test yaptırmak için hastaneye gitmiş ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmıştı.

Son Dakika | Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika | Fatih Terim taburcu edildi


ALBAYRAK'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan 18 Mart'ta hastaneye yatan ve 13 gündür kontrol altında tutulan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle