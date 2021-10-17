Son dakika: Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi Artem Kravets'in eşinden İlhan Palut'a ve taraftarlara tepki!

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Galatasaray ile Konyaspor arasında bugün saat 16:00'da oynanacak 9. hafta maçı için Konyaspor kadrosuna alınmayan golcü Artem Kravets'in eşi Anna Kravets, İlhan Palut'un kararına tepki gösterdi.

Instagram'da yorumlar üzerinden taraftarların kötü yorumlarına tek tek cevap veren ve 'orta parmak'lı emojiler gönderen Anna Kravets, bunun ardından bir açıklama yaparak eşinin kadroya alınmamasına ve kendisine gelen hakaret dolu yorumlara tepki gösterdi.

Anna Kravets'in açıklaması şu şekilde:

Türk taraftarlar, bu sözlerim size. Ağzınızı kontrol edemiyorsunuz. Kaba ve çok konuşuyorsunuz. Eğer sizin bana saygınız yoksa ben de bir kadın olmama rağmen size aynı şekilde cevap verebilirim. Sessiz kalmaktan yoruldum.

Her zaman Artem'in yanında olacağım, haksızlığa karşı asla sessiz kalmayacağım. Eşim profesyonel bir futbolcu ve sahada her zaman en iyiyi vermek için hazır. Bunu daha önce defalarca kanıtladı.

Artem'in neden kadroda olmadığıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Teknik ekip sağ olsun... En tecrübeli futbolcunuz olmadan Galatasaray deplasmanına gidiyorsunuz. Kaybetmeyi mi istiyorsunuz? Ben istemiyorum. Hocanın akıllı kararlar almasını istiyorum. Eğer böyle yapıyorlarsa takım için en iyiyi istemiyorlar demektir. Bu riski almalarına sinirleniyorum.

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Ben de normal bir taraftar olarak bu haksızlıkla ilgili düşüncemi paylaşıyorum. Kötü yorumları umursamıyorum. Bana böyle yorumlar yazıyorsanız insanlık kaliteniz yok demektir. İlk önce 'adam' olun. Kötü yorum yapan herkesi blokluyorum çünkü burası benim sayfam. Enerjinizi kötü yorum yapmak yerine hayır işlerine harcayın. Her zaman ailemi bu şekilde korumaya devam edeceğim.

Hakaretlerinize devam edin, ben arkamı döneceğim.

KRAVETS BU SEZON HİÇ SÜRE ALMADI

Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a golleri bulunan 32 yaşındaki Ukraynalı Kravets, bu sezon İlhan Palut'tan hiç görev alamadı.