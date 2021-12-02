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Son Dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile nikah tazeledi! 5 yıllık yeni sözleşme...

#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Transfer

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı takımla imzaladığı yeni mukavelenin ardından açıklamalarda bulunan yetenekli oyuncu, "Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de en başından beri soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. İlk günden beri bana inandığı, güvendiği ve şans verdiği için Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. İlk günden beri elimden gelen her şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray’a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum.” dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.

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Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Kerem Aktürkoğlu, 2019-2020 Sezonu'nda çıktığı toplam 34 resmi maçta ise 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu. 

Galatasaray’da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu’nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz.

Son Dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile nikah tazeledi 5 yıllık yeni sözleşme...

BAŞKAN BURAK ELMAS MÜJDELEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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Elmas, "Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz. 5 senelik plan yapan Türkiye'deki tek takımız. Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaştık..." demişti.

Galatasaray formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takıma 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDEYDİ

Galatasaray'ın yanı sıra Milli Takım'da gösterdiği performansla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Kerem Aktürkoğlu için 8 kulübün sıraya girdiği konuşuluyordu.

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23 yaşındaki futbolcuyla Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille, Stuttgart ve Marsilya'nın ilgilendiği öne sürülüyordu.

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Transfer

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