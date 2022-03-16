Son Dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi! İstenen bonservis...

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Galatasaray’ın gerek Barcelona ile deplasmanda oynadığı maçta ki performansı gerekse Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu bu sezon sarı kırmızılı takımı sırtlarken Avrupa kulüplerini de kendisine hayran bıraktı. Bu sezon Galatasaray forması ile 11 gol, 9 asistle 20 gole direkt katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, 180 dakikada değerini de katladı. Sezon başından bu yana Kerem’i takip eden Avrupa’nın devleri milli oyuncu için sıraya girdi.

DEĞERİNİ 55 KAT ARTIRMAYI BAŞARDI

Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızılılara 1.5 yıl önce transfer olduğunda 200 bin Euro olan piyasa değerini de 55 kat arttırdı. Şu anda market verilerine göre piyasa değeri 11 milyon Euro olan yıldız futbolcu için Galatasaray da en az 25 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

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Lyon ve Atletico başta olmak üzere Brighton, Wolfsburg ve Sevilla da yarınki Barcelona maçında yine genç oyuncuyu izleyecek. Sezon sonunda resmi teklif almasına kesin gözle bakılan Kerem için Galatasaray 25 milyon Euro’nun altındaki önerileri ise dikkate almayacak.

IŞITAN GÜN: KEREM'E İLGİ ÇOK

Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün de İspanyol Sports gazetesine verdiği röportajda Kerem’le ilgili “Birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz. Kerem de biz de mutlu olmalıyız. Bugün Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu. Şimdilik çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga ekipleri şimdiden ilgilerini dile getirdi. Somut ya da resmi bir durum yok” derken Barcelona’nın oyuncu ile ilgilenmediğini ifade etti.

HEM BİTİRİCİLİK HEM DE GÜÇ ÇALIŞIYOR

Kerem çıkışını çok çalışmasına borçlu. Torrent’in fiziken güçlenmesini istediği Kerem bireysel çalışmaların yanı sıra her gün bitiriciliğini geliştirmek için şut idmanı yapıyor.