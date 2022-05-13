Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için gelen ilk teklifi reddetti! Yeni teklif geliyor, istenen bonservis... | Transfer haberi

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Bu sezon özellikle Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fransız devi, milli futbolcu için resmi teklif yaptı...

Bu sezon G.Saray 48 resmi maça çıkarken Kerem ligde 34, Avrupa’da 13, Türkiye Kupası’nda da 1 kez olmak üzere 48 resmi maçta oynamış ve toplamda 12 gol, 10 asistle 22 gole direkt katkı vermişti. Kerem, attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılı takıma 12 milyon 300 bin TL'lik puan primi kazandırmıştı.

23 yaşındaki futbolcu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen bir çok ismi geride bırakmıştı.

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SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 70+ şut çeken, 70+ çalım atan, 45+ şut pası veren tek oyuncu konumunda...

Başkan Burak Elmas, takımın ayakta kalan isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu'na gelecek 10 milyon euro ve üstü teklifleri 11 Haziran'daki seçime kadar değerlendirmeye almayı planlarken, milli futbolcuya özellikle Fransız ekiplerinin ilgisi bulunuyordu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI, TEKLİF YAPILDI!

Bu gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fransız ekibi düğmeye bastı. Fransa basınında yer alan habere göre Olympique Lyon temsilcileri, Galatasaray'a resmi görüşmelere başladı ve ilk tekliflerini iletti.

LYON ACELECİ! 2. GÖRÜŞME...

Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 15 milyon euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi. Lyonlu yetkililer, bu ilk görüşmenin ardından beklemeye geçti ancak ikinci hamle için daha fazla beklememe kararı aldı.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

"HAYALİM PREMIER LİG"

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Vole'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yapmış ve hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söylemişti.

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Kerem açıklamasında, "Hayalim tabii ki Premier Lig. Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim." ifadelerini kullanmıştı.

"GALATASARAY ONAY VERMEDEN..."

Kerem Aktürkoğlu transferle ilgili sorulan soruya ise "Konuşulanlar çok güzel ama şu an benim kulübümle sözleşmem var. Galatasaray, görüşmelere onay vermedikçe kimseyle görüşme yapamam." şeklinde yanıt vermişti.

"4 YILIM ÇALINDI"

Başakşehir altyapısında oynarken yaşadıklarını da anlatan Kerem, dönemin Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'ya kırgın olduğunu söylemişti.

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Kerem, "Kariyerimin başında 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir'e imza atarken çok büyük hayallerle kariyerime başlamıştım. Aileme söylenen sözleri duyunca 'Bu iş tamam, çok iyi yerlere geleceğiz' demiştim. Ama öyle olmadı tabii... 16 yaşında imza attıktan sonra Başakşehir U17'de oynuyordum. 'Seni çok beğendik ama bizim tesisimiz yok. Kalacak bir yer bulursan ancak öyle seni alabiliriz' dediler. Sağ olsun babam, yatılı bir kurs buldu. Orada yaşıyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, beklediğim gibi olmadı. Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım." ifadelerini kullanmıştı.

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