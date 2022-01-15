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Son Dakika: Galatasaray, Kelsey Plum transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

#Galatasaray#Kelsey Plum#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasaray, Kelsey Plum transferini resmen açıkladı Fenerbahçe...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li guard Kelsey Plum ile anlaşma sağladığını duyurdu.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li guard Kelsey Plum'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kelsey Plum, kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, ABD’li guard Kelsey Plum ile anlaşma sağladı.

24 Ağustos 1994 tarihinde ABD California Eyaleti’nin Poway şehrinde doğan Plum, kolej kariyerinde tarihe geçti. Washington Huskies’te oynadığı 2013-2017 yılları arasında gösterdiği performansla NCAA tarihinin en fazla sayı kaydeden oyuncusu unvanına sahip olan Plum, Kelsey Mitchell’ın önünde 3 bin 527 sayı ile kolej ligi tarihinin en skorer oyuncusu olarak buradaki macerasını noktaladı. Plum 1.080 sayı ile NCAA’de bir tam sezonda en fazla sayı atan oyuncu olma unvanını da hâlâ elinde bulunduruyor.

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2017 WNBA draft’larında San Antonio Stars tarafından ilk sırada seçildi ve WNBA All-Rookie takımında yer aldı. San Antonio’dan sonra WNBA’de Las Vegas forması giyen Plum, 26 maça çıktığı son sezonunda 14.8 sayı ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı. 2021’in Eylül ayında ortaya koyduğu üstün performansla WNBA Batı Konferansı’nda ayın oyuncusu seçilmekle birlikte WNBA’in en iyi altıncı kadın oyuncusu seçildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 3x3 Basketbol Turnuvası’nda ABD takımıyla altın madalyanın sahibi olan Plum, 2018 FIBA Kadın Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon olan takımın da parçasıydı.

Kelsey Plum’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray formasıyla kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz.

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#Galatasaray#Kelsey Plum#Fenerbahçe

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