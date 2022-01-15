Son Dakika: Galatasaray, Kelsey Plum transferini resmen açıkladı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Cezalandırma operasyonları başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Cezalandırma operasyonları' başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi#Terörle Mücadele
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildiİstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi#Tantuni
Alışveriş devine yağma şoku İnanılmaz görüntüler...Alışveriş devine yağma şoku! İnanılmaz görüntüler...#Amazon
Süper Ligin yıldızı, Boupendzaya yumruk attı İşte o anlar...Süper Lig'in yıldızı, Boupendza'ya yumruk attı! İşte o anlar...#Boupendza
Djokovic gözaltına alındı Son mahkeme...Djokovic gözaltına alındı! Son mahkeme...#Novak Djokovic
Yargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılıkYargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Böyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlılarıBöyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlıları#Stromatolitler
Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktıBursa'daki korkunç cinayetin nedeni belli oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı#Kadın Cinayeti
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
İki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldıİki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldı#Whitney Houston
Sahneye külotla çıkmasınlar demişti... Gonca Vuslateriden İzzet Yıldızhana montlu gönderme'Sahneye külotla çıkmasınlar' demişti... Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a montlu gönderme#Gonca Vuslateri
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray, Kelsey Plum transferini resmen açıkladı!

#Galatasaray#Kelsey Plum#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasaray, Kelsey Plum transferini resmen açıkladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li guard Kelsey Plum ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberin Devamı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li guard Kelsey Plum'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kelsey Plum, kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, ABD’li guard Kelsey Plum ile anlaşma sağladı.

24 Ağustos 1994 tarihinde ABD California Eyaleti’nin Poway şehrinde doğan Plum, kolej kariyerinde tarihe geçti. Washington Huskies’te oynadığı 2013-2017 yılları arasında gösterdiği performansla NCAA tarihinin en fazla sayı kaydeden oyuncusu unvanına sahip olan Plum, Kelsey Mitchell’ın önünde 3 bin 527 sayı ile kolej ligi tarihinin en skorer oyuncusu olarak buradaki macerasını noktaladı. Plum 1.080 sayı ile NCAA’de bir tam sezonda en fazla sayı atan oyuncu olma unvanını da hâlâ elinde bulunduruyor.

Haberin Devamı

2017 WNBA draft’larında San Antonio Stars tarafından ilk sırada seçildi ve WNBA All-Rookie takımında yer aldı. San Antonio’dan sonra WNBA’de Las Vegas forması giyen Plum, 26 maça çıktığı son sezonunda 14.8 sayı ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı. 2021’in Eylül ayında ortaya koyduğu üstün performansla WNBA Batı Konferansı’nda ayın oyuncusu seçilmekle birlikte WNBA’in en iyi altıncı kadın oyuncusu seçildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 3x3 Basketbol Turnuvası’nda ABD takımıyla altın madalyanın sahibi olan Plum, 2018 FIBA Kadın Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon olan takımın da parçasıydı.

Kelsey Plum’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray formasıyla kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kelsey Plum#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil