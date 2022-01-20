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Son Dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti! Uçağa kar engeli...

#Galatasaray#Kasımpaşa#Ata Yıldırım
Son Dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti Uçağa kar engeli...

Bu akşam oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti. Malatya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a uçamayacak olan Ata Yıldırım'ın yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.

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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi Ata Yıldırım'ın Malatya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a uçamayacağı ve yerine Yusuf Bozdoğan'ın görevlendirildiği açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında Galatasaray A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. takımları arasındaki müsabakada yardımcı hakem değişikliği yapıldı. 

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada yardımcı hakem Ata Yıldırım'ın Malatya'daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul'a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Ata Yıldırım

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