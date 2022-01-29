Son dakika: Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Roman Bürki geliyor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Galatasarayda kaleci bilmecesi çözüldü İşte İstanbula geliş tarihi...Galatasaray'da kaleci bilmecesi çözüldü! İşte İstanbul'a geliş tarihi...#Galatasaray
Cumurbaşkanı Erdoğan Giresunda... 2023 bir dönüm noktasıdırCumurbaşkanı Erdoğan Giresun'da... '2023 bir dönüm noktasıdır'#Cumhurbaşkanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
Ailesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdiAilesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdi#Berkay Köklü
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmişBir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş! #Bridget Fonda
“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi 10 milyon kişi hazırlanıyor...“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi! 10 milyon kişi hazırlanıyor...#ABD
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğeBunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe#Şevval Sam
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti Sokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Roman Bürki geliyor...

#Galatasaray#Transfer#Roman Bürki
Son dakika: Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı Roman Bürki geliyor...

Galatasaray'da kaleci bilinmezliği son buluyor. Muslera'nın yokluğunda kalesinde büyük kriz yaşayan, Okan Kocuk'u geri almak için Giresunspor ile anlaşamayan Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Roman Bürki'yi kadrosuna katıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray'da kaleci krizi, Roman Bürki transferiyle sona eriyor.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sürecinde kalesinde büyük sorunlar yaşayan Sarı-kırmızılı kulüp, Roman Bürki'nin transferi için Dortmund ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

31 yaşındaki Alman kaleci yarın İstanbul'a gelecek, Salı günü başlayacak olan Antalya kampında takıma katılacak.

SERGIO RICO'YU İSTEDİ AMA OLMADI

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent ilk olarak PSG'nin yedek kalecisi Sergio Rico'yu istemiş ancak Rico La Liga ekiib Mallorca'ya imza atmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem Devrim gibi 3 farklı kanal ve özet kararı...Son Dakika: Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! Devrim gibi 3 farklı kanal ve özet kararı...Haberi görüntüle

GENT SİNAN BOLAT'I BIRAKMADI

Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten istediği verimi alamayan Galatasaray'ın gündemine eski kalecisi Sinan Bolat gelmişti.

Haberin Devamı

Gent, tecrübeli file bekçisini takımda tutma kararı verince sarı-kırmızılılarda arayış devam etmişti.

OKAN KOCUK İÇİN GİRESUNSPOR İLE ANLAŞILAMADI

Sezon başında kiralık olarak Giresunspor'a giden Okan Kocuk için ara transfer döneminde girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, bu transferde de başarılı olamamıştı.

Son çıkan haberde Galatasaray'ın Okan Kocuk'u geri almak için Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ü önerdiği, Giresunspor'un bu iki oyuncunun yanında Oğulcan Çağlayan'ı istemesi üzerine taraflar masadan kalkmıştı.

ALTAY, LIS İÇİN 2,5 MİLYON EURO İSTEDİ

Öte yandan DHA'nın haberine göre Galatasaray, Süper Lig ekibi Altay'da forma giyen Mateusz Lis için 1,5 milyon Euro teklif etti. Altay 2,5 milyon euro isteyince transfer gerçekleşmedi.

BÜRKİ BU SEZON HİÇ SÜRE ALMADI

Borussia Dortmund ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bürki, Bundesliga ekibinde 209 maçta forma giydi ve 263 gol yedi. İsviçreli kaleci bu sene süre alamadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Roman Bürki

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games