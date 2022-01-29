Son dakika: Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Roman Bürki geliyor...

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Galatasaray'da kaleci krizi, Roman Bürki transferiyle sona eriyor.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sürecinde kalesinde büyük sorunlar yaşayan Sarı-kırmızılı kulüp, Roman Bürki'nin transferi için Dortmund ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

31 yaşındaki Alman kaleci yarın İstanbul'a gelecek, Salı günü başlayacak olan Antalya kampında takıma katılacak.

SERGIO RICO'YU İSTEDİ AMA OLMADI

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent ilk olarak PSG'nin yedek kalecisi Sergio Rico'yu istemiş ancak Rico La Liga ekiib Mallorca'ya imza atmıştı.

GENT SİNAN BOLAT'I BIRAKMADI

Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten istediği verimi alamayan Galatasaray'ın gündemine eski kalecisi Sinan Bolat gelmişti.

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Gent, tecrübeli file bekçisini takımda tutma kararı verince sarı-kırmızılılarda arayış devam etmişti.

OKAN KOCUK İÇİN GİRESUNSPOR İLE ANLAŞILAMADI

Sezon başında kiralık olarak Giresunspor'a giden Okan Kocuk için ara transfer döneminde girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, bu transferde de başarılı olamamıştı.

Son çıkan haberde Galatasaray'ın Okan Kocuk'u geri almak için Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ü önerdiği, Giresunspor'un bu iki oyuncunun yanında Oğulcan Çağlayan'ı istemesi üzerine taraflar masadan kalkmıştı.

ALTAY, LIS İÇİN 2,5 MİLYON EURO İSTEDİ

Öte yandan DHA'nın haberine göre Galatasaray, Süper Lig ekibi Altay'da forma giyen Mateusz Lis için 1,5 milyon Euro teklif etti. Altay 2,5 milyon euro isteyince transfer gerçekleşmedi.

BÜRKİ BU SEZON HİÇ SÜRE ALMADI

Borussia Dortmund ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bürki, Bundesliga ekibinde 209 maçta forma giydi ve 263 gol yedi. İsviçreli kaleci bu sene süre alamadı.