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Basketbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı turnuvaya katılmayacağını açıkladı!

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Son Dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı turnuvaya katılmayacağını açıkladı!
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women organizasyonunun Macaristan'da düzenlenecek birinci grup aşamasına katılamayacağını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son bir haftada üç oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve 1-4 Aralık tarihinde Macaristan'da düzenlenecek turnuvaya katılmama kararının alındığı belirtildi.

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