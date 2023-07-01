Son Dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldığını açıkladı!

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Galatasaray, devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.
Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.