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Son Dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldığını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Kaan Ayhan
Son Dakika: Galatasaray, Kaan Ayhanın bonservisini aldığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 17:06

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Galatasaray, devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.

Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

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#Transfer#Galatasaray#Kaan Ayhan

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