Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

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Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı Sassuolo'dan kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması için 400 bin Euro ödeyecek. Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu ise 2 milyon 800 bin Euro.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro’dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

Transferine ilişkin olarak kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Kaan, "İnanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberleri okuyorduk. Nihayet geldim, bugünü bekliyordum. İnşallah çok büyük başarılara hep beraber imza atarız. 2 gün sonra ilk maç bizim stadımızda.Takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

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