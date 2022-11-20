Son dakika: Galatasaray ‘joker’ Kaan Ayhan'a döndü! Beşiktaş da devrede...

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Dünya Kupası arasında, ocak ayı transfer döneminin planlamasına start veren Galatasaray ‘joker’ niteliği taşıyan Kaan Ayhan için yeniden masaya oturma kararı aldı. Sarı kırmızılılar sezon başında Sassuolo Kulübü ve milli futbolcu ile uzun süre görüşmüş, ancak anlaşma sağlanamadığı için taraflar el sıkışamamıştı. O dönem, İtalyanların istediği 6 milyon euroluk bonservis ve ödeme takvimi nedeniyle geri adım adan Galatasaray, milli futbolcu için bir kez daha devreye girme kararı aldı.

YEDEK STOPERLER TECRÜBESİZ

Galatasaray’ın yönetim ve teknik heyetinin kadro planlaması ile alakalı yaptığı toplantıda Kaan Ayhan isminin öne çıkmasının nedeni ise şu: Stoperde Nelsson ile Abdülkerim’in dışında Ross, Metehan ve Emin gibi genç oyuncuların olması nedeniyle uzun lig maratonunda sıkıntı yaşanabileceğini hesap eden Cimbom, bu bölgeye tecrübeli bir stoper alıp, problemi çözmeyi planladı. Bu nedenle Ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray kesin olarak stopere takviye yapacak.

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TORREİRA’NIN ALTERNATİFİ YOK

Sarı kırmızılı takımın bir diğer sıkıntısı da kadroda Torreira dışında defansif ön libero olmaması ve bir 6 numaraya daha ihtiyaç duyulması. İşte bu noktada Kaan Ayhan ismi yeniden öne çıktı. İki bölgeye iki takviye yapmak yerine Kaan ile Galatasaray iki mevkideki açığını birden kapatmak istiyor. Milli futbolcunun hem stoper, hem de orta sahada forma giyebilmesi nedeniyle Galatasaray, İtalyan kulübü ile bu kez el sıkışmak adına masaya oturacak.

BEŞiKTAŞ DA KAAN’I iSTiYOR

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan için Beşiktaş Kulübü’nün de devreye girdiği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in milli yıldızın transferi için yönetimle görüşme yaptığı belirtilirken, siyah beyazlılar da zemin yokluyor. BEŞiKTAŞ’ın bu sezon sadece 5 maçta ilk 11’de oynadığı için mutsuz olan Kaan Ayhan’ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planladığı ifade edildi.