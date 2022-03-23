Son dakika: Galatasaray, İtalyan ekibiyle anlaştı! Alexandru Cicaldau, 8 milyon Euro'ya gidiyor

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Bu sezon hedeflerinin hiçbirine ulaşamayan Galatasaray’a, transferde sevindirici bir haber geldi... Sarı kırmızılılar, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun sezon sonu satışı konusunda İtalya’nın Sampdoria Kulübü ile anlaşmaya vardı... Sezon başında Romanya’nın Universitatea Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’yu uzun süredir takip eden Sampdoria yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçip, oyuncuya talip olduğunu resmen bildirdi.

Torrent de satışına onay verdi

Sampdoria’dan gelen bu talebin ardından teknik direktör Domenec Torrent’in görüşüne başvuran sarı kırmızılı yöneticiler, “Kulüp kâr edecekse satabilirsiniz” yanıtını alınca İtalyan kulübü ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli için 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Bundan sonra transferin gerçekleşmesi için bir tek şart bulunuyor. Sampdoria takımı Serie A’da kalırsa imzalar atılacak, küme düşmesi durumunda transfer rafa kalkacak.

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G.Saray formasıyla 34 maça çıktı

Sampdoria, 30 haftası geride kalan Serie A’da 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattındaki Genoa ve Venezia takımlarıyla arasında 7 puan fark bulunan mavi beyazlı kulüp, ligde kalma yolunda büyük avantaja sahip. Galatasaray, sezon başında 6.5 milyon Euro’ya aldığı Cicaldau’yu Sampdoria’ya satarsa 1.5 milyon Euro kâr etmiş olacak. 24 yaşındaki Rumen futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı takımda 34 resmi maça çıkarken, 4 gol attı, 2 de asist yaptı. Genç futbolcu, Romanya A Milli Takımı’nda da 20 karşılaşma oynayıp 2 gol kaydetti.

MORUTAN iÇiN G.SARAY’I ŞiKAYET ETTiLER

Galatasaraylı Olimpiu Morutan’ın eski kulübü FCSB’nin başkanı Gigi Becali, sarı kırmızılıların, 4.1 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 2. taksitini ödemediğini iddia ederek konuyu hukuki platforma taşıdığını açıkladı. Rumen Prosport’a konuşan Becali, “Galatasaray’dan para beklemekten bıktım ve UEFA’da dava açtım. Türkler bunu her zaman yapıyor. Onlara oyuncu veriyorsunuz, sonra ödemeleri unutmuş gibi yapıyorlar” dedi.