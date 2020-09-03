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Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray istedi, Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh transferini bitirdi!

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Son Dakika | Galatasaray istedi, Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh transferini bitirdi!
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Yeni Malatyaspor, geçen sene Galatasaray'ın ısrarla istediği Sparta Prag'ın forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, transferde flaş bir ismi kadrosuna kattı. Malatya ekibi, geçen sezon Galatasaray'ın uzun süre transfer etmek istediği Benjamin Tetteh ile prensipte anlaştı.

beIN Sports'un haberine göre Yeni Malatyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Tetteh'i bugün Türkiye'ye getiriyor.

UZUN SÜRE İSMİ GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Sparta Prag forması giyen 23 yaşındaki Ganalı forvet, geçen sene transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın listesinde yer almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

1.93'lük boyu ile dikkat çeken Ganalı golcü'nün kısa süre içinde Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

Son Dakika | Galatasaray istedi, Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh transferini bitirdi

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