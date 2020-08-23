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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray İsmaila Coulibaly için anlaşmaya vardı!

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Son Dakika | Galatasaray İsmaila Coulibaly için anlaşmaya vardı!
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Orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen İsmaila Coulibaly ile anlaştığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Sarpsborg'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmaila Coulibaly ile anlaştı. Haberde Galatasaray'ın Coulibaly için 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Mali U20 Milli Takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarpsborg'da görev yapan 19 yaşındaki Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor. Sol ayaklı oyuncunun scouting programlarına göre en güçlü özelliği oyun kurma ve kontrataklar.

Son Dakika | Galatasaray İsmaila Coulibaly için anlaşmaya vardı

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