MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray ile Fulham Johansen için anlaştı!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray ile Fulham Johansen için anlaştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.09.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray ile Fulham Johansen için anlaştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray ile Fulham Johansen için anlaştı!
Abone Olgoogle-news

Ada basınında Fulham ile Galatasaray'ın, Johansen'in kiralanması konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Stefan Johansen transferinde, imza aşamasına gelindiği ileri sürüldü.

İddianın kaynağı İngiliz medyası. Gazeteler, Fulham ile Galatasaray'ın, Norveçli orta saha oyuncusunun kiralanması konusunda el sıkıştığını yazdı.

Haberin detayında, Sarı- Kırmızılılar'ın bir süre önce 29 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, kulüplerin de ortak noktada buluşmasıyla artık transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildiği belirtildi. Kadrosunda Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui gibi iki Norveç Milli oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, böylece bu sayıyı üçe çıkarmış olacak. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasaray ile Fulham Johansen için anlaştı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle