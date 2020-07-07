Son Dakika | Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için kapıştığı Mert Hakan Yandaş'a şok!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için büyük çaba sarf ettiği ve sarı lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya şoku. Sivasspor'un yıldız isminin hesabı çalındı.
Yeni sezonda Fenerbahçe ile anlaşan ve transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya şoku... 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Instagram hesabı çalındı.
Sivasspor’un yıldızı ve transferin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş beklenmedik bir şok yaşadı. Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabı Instagram adresi çalındı. Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz hafta tepkiler sebebiyle Twitter hesabını kapatmıştı.
Öte yandan Mert Hakan’ın Fenerbahçe maçı öncesinde kadro dışı kaldığı iddia edilse de bu bilgi kulüp kaynaklarınca doğrulanmadı. 1994 doğumlu futbolcunun Btc Türk Malatyaspor maç kadrosunda olduğu belirtildi.
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