Son dakika: Galatasaray ile Antalyaspor, Tema Vakfı yararına hazırlık maçı yapacak
Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya'daki orman yangınlarında kullanılmak üzere geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak bir özel maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz.
FATİH TERİM'DEN PAYLAŞIM
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'de Tema Vakfı'nı etiketleyerek yaptığı paylaşımda; "Hep birlikte, yeniden yeşerteceğiz umutları" ifadelerini kullandı.