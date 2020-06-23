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Son dakika! Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı!
Çaykur Rizespor, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak anlaşmayı 1 yıl daha uzattı.
Çaykur Rizespor, transferde Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanan Çaykur Rizespor, TFF'ye sözleşmeyi iletti.
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