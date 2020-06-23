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GeriFutbol Son dakika! Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2020 - 19:02,Son Güncelleme:

Son dakika! Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı!

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Son dakika! Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı!
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Çaykur Rizespor, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak anlaşmayı 1 yıl daha uzattı.

Çaykur Rizespor, transferde Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanan Çaykur Rizespor, TFF'ye sözleşmeyi iletti.

Son dakika Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizesporda kaldı

 

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